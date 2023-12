Nemanja Matic déchante au Stade Rennais !

L’un des reproches faits au Stade Rennais pour expliquer (en partie) sa mauvaise première moitié de saison (10e du classement de Ligue 1, à 14 points de la troisième place) est son mercato basé sur une jeunesse inexpérimentée. Pourtant, le club breton a réussi le tour de force de se payer les services de Nemanja Matic. Après une seule saison à l’AS Roma, le milieu défensif serbe de 35 ans a signé au SRFC en échange de 2 M€. Passé par Chelsea, Manchester United ou encore Benfica, Matic était censé incarner le rôle de joueur d’expérience capable d’aider les Rouge et Noir à franchir un cap, aussi bien en L1 qu’en occupe d’Europe.

Il suffit d’ailleurs de se rappeler la réaction de José Mourinho quand il a appris le départ de son milieu pour se rendre de l’importance d’un tel joueur dans un vestiaire. «Ce que je pense ? De monsieur Matic, je pense que c’est lui qui devrait parler s’il veut parler. Après avoir entendu le directeur sportif de Rennes, monsieur Maurice, je pense qu’il n’y a rien de plus à savoir. Ils parlaient depuis un mois. Ils négociaient, inutile d’en ajouter quelque chose… Nous ne nous attendions pas à ce que Monsieur Matic s’en aille. Matic a joué 50 matchs la saison dernière, c’était un joueur important pour nous.»

Des soucis sportifs et extra sportifs

À Rennes, le natif de Vrelo a disputé 19 matches, toutes compétitions confondues (3 passes décisives), et aujourd’hui, son bilan est mitigé. Son club est très loin de ses objectifs et son leader expérimenté n’est pas au mieux si l’on en croit les informations de Ouest France. Le journal indique que le numéro 21, dont les performances ne sont pas exemptes de tout reproche, n’est pas content de ses premiers mois en Bretagne, car il ne s’attendait pas à vivre pareille situation. Matic serait déçu par certains de ses coéquipiers. En clair, il n’apprécierait pas leur manque de répondant et d’exigence. Et ce n’est pas tout.

En plus des soucis sportifs, Matic aurait également les problèmes d’acclimatation de sa famille à gérer. Les Matic ont certes trouvé une maison en Bretagne, mais la situation scolaire des enfants du couple génèrerait de la frustration. En effet, les Matic pensaient pouvoir les inscrire dans une école internationale (car ils ne parlent pas le français), ce dont la ville ne dispose pas. Le SRFC a reconnu auprès de Ouest France que l’adaptation extra sportive de Matic n’est pas celle espérée. Sous contrat jusqu’en 2025, Matic peut-il envisager une fin prématurée de son aventure au Roazhon Park dès cet hiver ? Deux versions s’opposent. Ouest France assure que non, quand L’Equipe indique le contraire. Qui dit vrai ? L’avenir nous le dira, mais il y a bien un malaise Matic à Rennes.