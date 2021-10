Portugal : la nouvelle soirée complètement folle de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Une nouvelle victime préférée. Cristiano Ronaldo (36 ans) a inscrit ce mardi soir les 8e, 9e et 10e buts de sa carrière internationale face au Luxembourg (5-0, éliminatoires Mondial 2022). Deux penalties transformés et une tête piquée synonymes de huitième triplé avec la sélection nationale du Portugal. C’est la dixième fois qu’il marque trois buts ou plus avec la Seleção das Quinas. Une performance qui porte ainsi son total à 115 buts en 182 capes et à 801 réalisations depuis le début de sa carrière professionnelle.

« Une victoire de plus, un pas de plus vers notre objectif, une soirée historique de plus sous nos couleurs ! Tout est plus facile lorsque nous jouons à domicile, devant notre public qui nous pousse de la première à la dernière minute… J’avais promis que j’irai toujours chercher plus et encore plus ! C’est mon ADN, notre ADN, nous ne nous contentons jamais de ce que nous avons, nous ne baissons jamais les bras et nous nous battrons toujours pour décrocher ce qui est en notre pouvoir. Força Portugal ! », a-t-il posté sur Instagram.

Encore et toujours des records...

Évidemment, Fernando Santos, le sélectionneur national, a remercié son capitaine, qui est passé tout près du quadruplé sur un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine-bicyclette sorti par le portier adverse, comme il se doit en conférence de presse d’après-match. « Cristiano Ronaldo ne gagne pas les matches tout seul. Mais avec Cristiano, nous avons plus de chances de gagner, ce n’est pas une nouveauté de dire cela », a lancé le technicien lusitanien conquis.

La presse locale est évidemment dithyrambique. « Cristiano Ronaldo ne se fatigue jamais de marquer, c’est comme si c’était toujours le premier », souligne A Bola. Pour Record, c’est « CR800 » (ce quotidien considère que l’un des buts attribués à CR7 est en fait l’œuvre de Pepe, ndlr), « un capitaine imparable » « auteur d’une nouvelle nuit historique ». O Jogo se demande lui de « quoi est fait Ronaldo ?» Une question que tout le monde se pose au regard de l’incroyable longévité du buteur.