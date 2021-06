José Mourinho s'enflamme littéralement pour Kylian Mbappé et Karim Benzema

Les choses sont claires. Pour José Mourinho, il n'y a qu'un favori pour l'Euro 2020 : la France. Il y a quelques jours, le Special One s'était offert une tribune dans le Sun pour souligner le potentiel des Bleus. Pour le Times, le Lusitanien a persisté et signé, s'enflammant clairement pour deux joueurs tricolores : Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le premier, il le connaît sur le bout des doigts pour l'avoir eu sous ses ordres du côté du Real Madrid et le place parmi les favoris au titre de meilleur buteur du tournoi, aux côtés de Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Harry Kane.

«Le meilleur compliment que l’on peut faire à Karim, c’est qu’il était le partenaire favori de Cristiano au Real Madrid. Pour que Cristiano tombe amoureux d’un autre attaquant, cela signifie que celui-ci fait beaucoup pour lui et pour tous les joueurs autour de lui. Il est probablement le seul n° 9 que je connais qui n’est pas égoïste dans son jeu. Karim est un garçon très doux. Il est très calme. Il est un super joueur collectif. En ce sens, je peux le comparer à Harry Kane. Je dirais toutefois que Harry a plus un instinct de tueur», a-t-il d'abord lancé. On est loin des conférences de presse où il comparait le natif de Bron à un chat alors qu'il voulait un lion dans la surface adverse. Il a ensuite ajouté.

Le Special One compare Mbappé à Ronaldo

« La façon dont Karim interagit avec les autres joueurs est fantastique. Il vieillit mais son corps semble rajeunir. Il prend vraiment soin de lui. Sa vie a beaucoup changé par rapport à ses jeunes années. Il est un professionnel fantastique», a-t-il salué, évoquant le trio offensif à disposition de Didier Deschamps. «Mais Karim est absolument incroyable et quand tu regardes l’équipe de France et imagine Antoine Griezmann et Kylian Mbappé à ses côtés, je pense que ça peut être quelque chose de grand. Mbappé est très, très rapide, Griezmann a une frappe de balle incroyable et sait venir en soutien de l’attaquant et se placer entre les lignes», a-t-il imaginé, le sourire aux lèvres.

KB9 n'est pas le seul à avoir les faveurs du Portugais. Mbappé, aussi, l'impressionne. «Je suis tombé sous son charme la première fois que je l’ai vu. L’Euro de l’affirmation pour Mbappé ? Je l’espère, j’étais un très jeune assistant coach à Barcelone et je suis tombé amoureux de Ronaldo, il était incroyable. Je me souviens de certains de ses buts. Avec Bobby Robson, qui a pourtant une incroyable expérience, on était impressionné. Malheureusement, il n’a pas pu faire mieux à cause des terribles blessures qu’il a connues à l’Inter. Ce Ronaldo était incroyable. Je crois que Mbappé a quelques choses de ce Ronaldo. Je sais qu’il est déjà champion du monde mais le temps est venu pour lui de taper du poing et de dire qu’il est le meilleur. Il a un incroyable potentiel, il fait peur à tous ses adversaires», a-t-il envoyé. Éloge.