Mercato : Rennes négocie pour Jean-Paul Boëtius

Le Stade Rennais a été un agitateur du dernier mercato estival avec, notamment, la vente de Raphinha du côté de Leeds et l'arrivée du jeune Jérémy Doku. Cet hiver, les Bretons sont plutôt calmes, concentrés visiblement sur le championnat. En Ligue 1, justement, le SRFC a été défait ce dimanche contre le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) sur le score d'un but à zéro, reléguant les hommes de Julien Stéphan à la cinquième position à sept points de la 3e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

On se dit donc du côté de l'Ille-et-Vilaine qu'il serait peut-être temps de se renforcer. Par conséquent, on cherche toujours un milieu de terrain pour épauler Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi. Selon les informations du média allemand Bild, le milieu offensif de Mayence, Jean-Paul Boëtius, serait en négociations avec le Stade Rennais pour un transfert cet hiver et serait donc le second départ important de l'écurie allemande après celui de Jean-Philippe Mateta à Crystal Palace.

On évoque des départs

Boëtius, 26 ans, est international néerlandais (1 sélection) et s'est révélé au grand public lors de ses passages au Feyenoord Rotterdam (2012-2015 puis 2017-2018) avant de filer en Allemagne. Il a aussi connu la Suisse (FC Bâle) et la Belgique (KRC Genk). Cette saison, son équipe a beaucoup de mal en championnat, mais lui a marqué un but et donné trois passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues (17 titularisations). Son contrat s'achève en 2022.

Les négociations seraient donc engagées alors que depuis le début du mercato, il est plutôt question de départs et de prolongations à Rennes. Prolonger le bail de Damien Da Silva semble être une priorité et Georginio Rutter va partir à Hoffenheim quand James Lea-Siliki est poursuivi par le Genoa et que Yannick Gboho est proche de Nîmes. Côté arrivée, Loïc Badé (RC Lens) est aussi dans le viseur des Bretons. La fin de mercato va être agitée !