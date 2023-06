La blague d’Agüero sur l’Inter Miami qui a fait marrer Messi

La suite après cette publicité

C’est donc officiel. À bientôt 36 ans, Lionel Messi quitte l’Europe pour aller s’engager avec l’Inter Miami. L’Argentin a clairement fait un choix de vie en acceptant de rejoindre un club bon dernier de MLS et jouant rarement les premiers rôles. grand ami de la Pulga Sergio Agüero a d’ailleurs fait une petite confession au sujet du club floridien

« Nous avons discuté et je lui ai dit : « ton équipe est derrière les autres. Tu ferais mieux de l’emmener en playoffs. Il était mort de rire. En fin de compte, en jouant, il va vouloir gagner. Il va devoir s’amuser. Quand vous jouez plus librement, avec plus de plaisir, les choses se passent mieux », a-t-il confié à ESPN.

