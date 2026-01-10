BL : Leverkusen se fait anéantir par Stuttgart à domicile

Pour le compte de la 16e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen (3e) recevait Stuttgart (6e) ce samedi en fin d’après-midi. À la BayArena, les hommes de Kasper Hjulmand pouvaient revenir à un point de Dortmund, auteur d’un match fou face à Francfort hier (3-3). De leur côté, les visiteurs avaient l’espoir de se relancer après leur match nul face à Hoffenheim fin décembre, comptant 26 points au classement. Les deux structures étaient dans l’obligation de gratter des points durant ce choc. En quête d’une qualification en Ligue des Champions, tout était à prendre, rien à laisser, dans un stade plein à craquer.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Leverkusen V V N D V Stuttgart V N V V D

Aligné en 3-4-2-1, Leverkusen a d’ailleurs tremblé d’entrée à la suite d’une combinaison gagnante. La paire Undav-Leweling a enclenché dès le début du match (7e, 0-1), montrant directement les crocs aux locaux. Vingt minutes plus tard, Jeanuel Belocian s’est vu averti par l’arbitre, après avoir commis une faute dans la surface, synonyme de penalty pour Stuttgart. Celui-ci a terminé au fond grâce au sang-froid de Maximilian Mittelstadt (29e, 0-2). Dans le dur, les coéquipiers de Martin Terrier n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau avant la mi-temps. Leweling s’est même remis en action pour inscrire le troisième but du match (45e+1, 0-3). Undav déjà double passeur, s’est mué en buteur avant le retour aux vestiaires (45+2, 0-4). Alejandro Grimaldo a ensuite réduit la marque, lui aussi sur un penalty (66e, 1-4). Avec cette belle victoire acquise grâce à des individualités (1-4), les hommes de Sebastian Hoeness remontent donc à la cinquième place du classement (29 points), juste derrière leur adversaire du jour (4e). Le Bayer manque donc l’occasion de titiller le top 3.