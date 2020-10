OL : Djamel Benlamri a fait un choix sportif

Après des expériences en Algérie et Arabie Saoudite, Djamel Benlamri a décidé de poursuivre sa carrière en France, plus précisément à l'Olympique Lyonnais. Le défenseur algérien attend toujours de faire ses débuts avec les Gones mais il est prêt, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé au Progrès. Une interview dans laquelle il est aussi revenu sur son transfert. Et le joueur de 30 ans suivait déjà le club rhodanien avant.

« Oui, bien sûr, Lyon, c’est un grand club, une équipe historique. Je suis très fier d’être là et d’en faire partie », a déclaré le Fennec avant de revenir sur son choix lors du mercato estival : « oui. J’étais dans un pays du Golfe, on sait tous qu’il y a beaucoup d’argent là-bas. Certains joueurs, quand ils ont des contacts en Europe ou dans un pays du Golfe, font le choix du financier. Moi, j’ai fait un choix sportif, j’ai pensé aussi à ma sélection, il va y avoir des éliminatoires pour la Coupe du monde donc il faut que je reste au niveau. Inch’Allah, j’ai fait le bon choix. »