Italie : la liste de Roberto Mancini avec 41 joueurs !

La trêve internationale approche à grands pas. Roberto Mancini, placé à l'isolement depuis qu'il a été testé à la covid-19, a transmis sa liste de joueurs convoqués pour affronter l'Estonie en amical le 11 novembre, puis la Pologne (15/11) et la Bosnie (18/11) dans le cadre de la Ligue des Nations.

41 joueurs sont attendus au rassemblement de l'équipe nationale dont les Parisiens Florenzi et Kean. Verratti est lui absent car toujours blessé. Si autant d'éléments ont été convoqués, c'est parce que six joueurs sont actuellement à l'isolement. Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne et Kean sont quant à eux autorisés à se présenter le 10 novembre seulement, afin de se concentrer sur les deux rencontres officielles.

La liste de l'Italie :

Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu – Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Pellegrini Lu., Romagnoli, Spinazzola – Castovilli, Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Pellegrini Lo., Pessina, Soriano, Tonali – Belotti, Berardi, Bernadeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegri