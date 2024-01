Liverpool est sous le choc après le départ de Jürgen Klopp !

«Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu». Par ces quelques mots, Jürgen Klopp vient de provoquer un véritable séisme outre-Manche. Légende de Liverpool et considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, le technicien allemand de 56 ans, prolongé jusqu’en 2026 il y a moins de deux ans, a en effet décidé d’arrêter, en fin de saison, son aventure du côté d’Anfield. Après six trophées glanés - dont une Premier League en 2020 trente ans après le dernier titre des Reds en championnat et une Ligue des Champions en 2019 - l’ancien architecte du Borussia Dortmund va laisser un vide immense dans le coeur des supporters liverpuldiens, plus que jamais sous le choc.

Les supporters sont sous le choc !

Véritable âme du club, le natif de Stuttgart a, malgré tout, justifié son choix dans une vidéo émouvante de 25 minutes. «Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité», a ainsi avoué l’Allemand, qui tiendra une conférence de presse à 16 heures pour détailler les raisons de sa décision. En attendant, les fans des Reds pleurent celui qui était arrivé il y a huit ans en remplacement de Brendan Rodgers. Abasourdis - pour ne pas dire KO debout - les amoureux de Liverpool partagent ainsi leur immense tristesse. «On savait que cette nouvelle serait un coup dur pour le club, quel que soit le moment où elle tomberait. Je pensais juste que ça durerait encore quelques années. Quel manager, quel homme, terminons en beauté Jürgen!», assurait notamment, l’ancien capitaine de Liverpool, Jamie Carragher. «Wow, quelle énorme nouvelle ! Il a fait un travail incroyable», a par ailleurs réagi Gary Lineker, ancien attaquant de Leicester et Tottenham, aujourd’hui consultant pour la TV anglaise.

Un déchirement partagé par de nombreux suiveurs du club, à l’instar de TheKop, site spécialisé sur l’actualité de Liverpool aux 129.000 abonnés sur X. «On ne peut pas y croire. Merci pour tout Jürgen, tu vas tellement nous manquer. Tu es une légende. Nous ne sommes pas encore prêts pour tes adieux à Anfield». «C’est le pire moment de sport de ma vie», assure de son côté un supporter alors qu’un autre fan évoque lui son «coeur brisé». «Mon cœur se serre. Merci Jürgen d’avoir remis Liverpool tout en haut. Tu as parfaitement compris Liverpool, le club et la ville». Si cette nouvelle dévaste donc de nombreux supporters, d’autres semblent d’ores et déjà tournés vers l’avenir, espérant à ce titre la nomination de Xabi Alonso sur le banc du club anglais. Vainqueur de la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool, l’actuel coach du Bayer Leverkusen est, en effet, déjà cité par la presse anglaise comme l’un des principaux favoris à la succession de Klopp. Une chose est sûre, c’est tout un club qui s’apprête aujourd’hui à démarrer un nouveau cycle. Et pour cause. Actuels adjoints du manager des Reds, Pepijn Lijnders et Peter Krawietz quitteront également leur fonction à l’issue de la saison en cours.

La direction des Reds était prévenue depuis novembre dernier…

Dans la foulée, l’actuel premier du championnat d’Angleterre, encore en lice en Coupe de la Ligue (qualifié pour la finale), Coupe d’Angleterre (qualifié pour le 4e tour) et Ligue Europa (qualifié en huitièmes de finale), a également confirmé le départ du directeur sportif, Jorg Schmadtke, à la fin du mercato hivernal. L’ancien gardien de Fribourg, âgé de 59 ans, avait rejoint le club en juin dernier, six mois après avoir quitté le même poste à Wolfsburg. Si ce bouleversement général à venir n’a pas manqué de choquer les supporters de Liverpool, la direction des Reds, s’est de son côté, fendu d’une sortie bien plus sobre. «Nous souhaitons exprimer notre gratitude à Jorg (Jürgen Klopp, ndlr) pour le rôle important qu’il a joué depuis qu’il a rejoint Liverpool l’été dernier. Il a apporté une contribution précieuse, à la fois en termes de soutien et de conseils à notre remarquable département des opérations footballistiques. Outre notre reconnaissance pour ses efforts, nous aimerions profiter de l’occasion pour offrir à Jorg et à sa famille nos meilleurs vœux pour l’avenir», déclarait, à ce titre, le président du Fenway Sports Group, Mike Gordon. Un message plutôt apaisé et pouvant s’expliquer par les coulisses de ce départ surprise, au moins pour les fans.

«J’ai informé le club en novembre de ma décision de me retirer. Je l’ai dit au club dès le mois de novembre», a ainsi avoué Klopp au média officiel du club avant de poursuivre : «lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrutements potentiels, du prochain stage d’été et de la possibilité d’aller où que ce soit, l’idée m’est venue de ne plus être sûr d’être ici à ce moment-là, ce qui m’a surpris moi-même. J’ai évidemment commencé à y penser. Cela n’a pas commencé [à ce moment-là], mais la saison dernière a été très difficile et il y a eu des moments où, dans d’autres clubs, la décision aurait été de dire : "Allez, merci beaucoup pour tout, mais nous devrions peut-être nous séparer ici, ou mettre fin à cette saison". Ce n’est pas ce qui s’est passé ici, évidemment. Pour moi, il était super, super, super important que je puisse aider à remettre cette équipe sur les rails. Je ne pensais qu’à ça. Quand j’ai compris assez vite que c’était une très bonne équipe avec un énorme potentiel, une super classe d’âge, de super personnages et tout ça, j’ai pu recommencer à penser à moi et c’est ce qui s’est passé. Ce n’est pas ce que je veux [faire], c’est juste ce que je pense être juste à 100 %». Préparée depuis plusieurs semaines au départ de son héros, la direction de Liverpool va, quoi qu’il en soit, désormais devoir écrire les nouvelles lignes de son histoire… sans Jürgen Klopp.