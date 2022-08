LdC : le groupe de Monaco contre le PSV Eindhoven

Quelques heures après le PSV Eindhoven c'est au tour de l'AS Monaco de dévoiler son groupe pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. À domicile, les Asémistes ont fait appel à 25 éléments. On retrouve ainsi la plupart des cages comme Wissam Ben Yedder, Benoît Badiashile, Sofiane Diop, Aleksandr Golovin, Vanderson, Caio Henrique ou encore Alexander Nübel.

Recrutés cet été, Breel Embolo (ex Borussia Mönchengladbach), Takumi Minamino (ex Liverpool) ou encore Thomas Didillon (ex Cercle Brugge) sont également là. Ce n'est pas le cas de Myron Boadu en revanche qui est en phase de réathlétisation.

