EdF : excellente nouvelle pour Paul Pogba

Fortunes diverses pour les milieux de l'équipe de France. Si le Mondial 2022, prévu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain, s'est définitivement éloigné pour N'Golo Kanté, qui a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière, la grande messe du football mondial devrait, en revanche, se faire avec Paul Pogba, de retour à la Juventus Turin.

Opéré du genou droit en septembre dernier et lancé dans un véritable contre-la-montre, la Pioche récupère bien de sa blessure et a même, selon L'Équipe, repris la course, tout en réalisant des exercices d’appui sans la moindre gêne. Des nouvelles encourageantes pour l'ancien milieu de Manchester United, également débarrassé des problèmes extra-sportifs. Dans les délais, Pogba devrait donc, bel et bien, faire partie du voyage au Qatar. De bon augure pour les Bleus de Didier Deschamps...