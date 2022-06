Le Bayern Munich met la pression à Serge Gnabry

Alors que le Bayern Munich vient d'enregistrer l'arrivée de Sadio Mané sur le front de l'attaque, les Bavarois pourraient perdre Robert Lewandowski ainsi que Serge Gnabry. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club, est pourtant déterminé à conserver l'Allemand en Bavière : «je suis vraiment clair à ce sujet : c'est un super garçon. Nous voulons absolument le garder. Nous aimerions tellement prolonger avec lui. Je pense que nous lui avons aussi montré l'estime qu'il mérite. »

«J'espère qu'il se décidera pour le FC Bayern. Nous allons approfondir les discussions dans les semaines à venir. Mais si un joueur ne veut pas se décider pour le club, il est juste de le dire au club, afin que l'on trouve une solution qui satisfasse tout le monde,» révélait le directeur sportif bavarois à Sky Sports. Ayant disputé plus de 170 matchs au Bayern et arrivant en fin de contrat dans un an, Serge Gnabry (26 ans) serait pisté par le Real Madrid.