Carlo Ancelotti a tranché entre le Real Madrid et le Brésil !

Peu importe sa légende, Carlo Ancelotti est sur le fil du rasoir avec le Real Madrid. Dans un club où les mauvais résultats actuels peuvent faire oublier n’importe quel succès passé, le technicien italien pourrait vivre ces derniers jours avec la Maison Blanche. Une situation délicate qui fait les gros titres de la presse espagnole depuis de nombreuses semaines. Déjà en danger avant l’élimination en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, l’ancien entraîneur du PSG est désormais plus que menacé après la débâcle face aux Gunners.

En fin de contrat en 2026 avec le champion d’Europe en titre, Ancelotti est désormais dans le brouillard tant son avenir semble sur un fil avec les pensionnaires du Santiago-Bernabéu. Pendant ce temps, les médias madrilènes n’hésitent pas à mentionner que le Real est déjà à la recherche de son remplaçant et que les tractations se multiplient en coulisses. Alors que le nom de Xabi Alonso revient avec insistance depuis l’année dernière, la rumeur Jürgen Klopp a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Carlo Ancelotti veut continuer avec le Real Madrid

Finalement, bien que la presse ibérique était sûre que l’Allemand était prêt à reprendre du service dans la capitale espagnole, les médias d’outre-Rhin affirmaient en fin de journée que Klopp ne voulait pas redevenir entraîneur de sitôt. Des refus qui pourraient donc permettre à Carlo Ancelotti de repousser l’échéance. Bien que le Brésil n’arrête pas de lui faire les yeux doux depuis de longs mois, le coach de 65 ans hésite toujours autant depuis des semaines et ne semble pas prêt à annoncer son départ tant que le Real ne souhaite pas vraiment se séparer de lui.

Ce vendredi soir, les publications madrilènes vont encore plus loin. En effet, Marca affirme que Carlo Ancelotti ne veut que continuer avec le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Face à l’intérêt du Brésil, le Mister aurait même réaffirmé son engagement profond envers les Merengues : «j’ai un contrat avec le Real Madrid et je suis content. Tant qu’ils ne diront pas le contraire, je n’écouterai aucune proposition.» Malgré la situation sportive délicate, Ancelotti se sentirait prêt à renverser la vapeur et se sent en mesure de pouvoir remettre le Real Madrid au sommet de l’Europe. Un pari osé et qui jette donc un sérieux froid sur une éventuelle nomination sur le banc du Brésil…