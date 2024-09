La situation de Kylian Mbappé en Équipe de France enflamme l’Espagne

Critiqué par les supporters, de plus en plus contesté en interne et remplaçant face à la Belgique. Même si ce dernier point s’explique par la volonté de Deschamps de faire tourner et que Kylian Mbappé reste indiscutable dans le onze de gala des Bleus, cette situation interpelle à l’international. C’est le cas en Espagne notamment, où les mésaventures du Bondynois pendant ce rassemblement international font énormément parler.

La suite après cette publicité

Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, les différents participants ont ainsi tenu à se ranger du côté du nouveau galactique madrilène. « Mbappé, critiqué en France et remplaçant en sélection. Kylian, tranquille, tu restes le meilleur », a par exemple lancé le présentateur de l’émission Josep Pedrerol. « Mbappé n’a rien à prouver », a pour sa part expliqué Guti, ancien joueur du Real Madrid.

À lire

Real Madrid : on commence à en avoir marre de Rodrygo !

Les propos de Lizarazu mettent le feu

Les journaux eux sont un peu moins bienveillants. « La France ressuscite face à la Belgique en sacrifiant Mbappé et Griezmann », titre par exemple le quotidien Marca. « La France désarme la Belgique sans avoir besoin de Mbappé », y va de son côté Sport, qui évoque ensuite « une entrée en jeu anecdotique » du Merengue. « C’est une surprise que quand la France en a le plus besoin, son meilleur joueur reste sur le banc », s’interroge de son côté Mundo Deportivo. « Peu de Mbappé, beaucoup de Dembélé », indique AS.

La suite après cette publicité

Forcément, les critiques formulées à son encontre en France sont aussi reprises et relayées chez nos voisins espagnols. L’édito de Bixente Lizarazu au sujet du Bondynois a ainsi été repris partout, tout comme les nombreuses déclarations de l’éditorialiste Daniel Riolo sont souvent présentes sur les sites des principaux médias espagnols. Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé aura l’occasion de se refaire dès ce week-end avec un choc face à la Real Sociedad, puis, face à Stuttgart en Ligue des Champions en milieu de semaine.