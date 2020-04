Real Madrid : Gareth Bale veut aller au bout de son contrat

Chaque mercato est l'occasion de faire le point sur la situation de Gareth Bale au Real Madrid. Et le prochain marché des transferts devrait trouver la même issue que les précédents. D'après le quotidien As, l'international gallois (83 sélections) veut rester dans la capitale espagnole et la période de confinement a fini par lui faire prendre conscience qu'il souhaite aller au bout de son contrat avec les Merengues, soit jusqu'en juin 2022.

L'ailier, auteur de 14 matches cette saison en Liga et dont la situation sportive n'est pas au mieux à Madrid, perçoit un salaire annuel de 14,5 M€. Un salaire mirobolant dont il ne veut pas se séparer. C'est la raison pour laquelle il s'opposera à un départ avant 2022, si le club cherche à le pousser dehors.