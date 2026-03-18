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Ligue des Champions

Newcastle : Eddie Howe désigne le moment de bascule contre le Barça

Par Maxime Barbaud
1 min.
Eddie Howe @Maxppp
Barcelone 7-2 Newcastle

L’aventure de Newcastle en Ligue des Champions s’est achevée brutalement ce mercredi. Après un nul plein d’espoirs à l’aller (1-1), le club anglais s’est complètement écroulé au Nou Camp et s’incline 7-2 contre le FC Barcelone dans ce 8e de finale retour. «C’est dur de finir comme ça, c’est difficile à résumer. Nous n’avons pas bien défendu aux moments clés. En seconde période, nous n’avons pas atteint le niveau que nous espérions», a reconnu Eddie Howe en conférence de presse. Son équipe a pourtant tenu en première période, faisant même jeu égal avec son adversaire mais le penalty transformé par Lamine Yamal juste avant la pause pour offrir l’avantage à 3-2 en faveur des Culés a tout changé, selon le coach anglais.

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«Psychologiquement, ça a été difficile… juste avant la mi-temps. C’était très similaire à la fin du match aller. On aurait pu rentrer aux vestiaires avec un moral au beau fixe. Tout était possible. Mais mentalement, on n’a pas réussi à s’en remettre et la seconde mi-temps a été dure, une expérience douloureuse, poursuivait-il. C’est difficile de jouer contre Barcelone, mais en première mi-temps, nous avons contrôlé le match et avons bien contre-attaqué. Cela a bien représenté notre style de jeu. Nous avons été impressionnants à plusieurs reprises en première mi-temps, mais nous avons commis beaucoup d’erreurs. Notre défense n’était pas aussi performante qu’il y a quelques jours». À son grand regret…

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