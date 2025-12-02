Les étonnantes justifications d’Enzo Fernandez sur son chant raciste contre l’équipe de France

Il y a un an et demi, l’Argentine a remporté la Copa América 2024 grâce à une victoire 1-0 contre la Colombie. Après la rencontre, les joueurs de l’Albiceleste ont créé une polémique avec un chant raciste à l’encontre des joueurs de l’équipe de France sous l’impulsion du milieu de terrain Enzo Fernandez. Ce dernier avait dû s’excuser publiquement et auprès de ses coéquipiers français du club londonien.

«Je me souviens de cette période. Ce qui s’est passé ne me ressemble pas. C’était une période très difficile pour moi et j’en ai beaucoup souffert. J’ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j’ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances. C’était un moment d’euphorie où je ne voulais blesser personne. C’était simplement une chanson que nous chantons en Argentine, qui fait partie du folklore du football, comme on l’appelle. C’était une période très difficile pour moi, et j’ai essayé de m’excuser auprès de l’équipe pour montrer à mes coéquipiers que je ne suis pas du genre à discriminer ou à juger les autres. Ils ont compris mon message et l’affaire s’est arrêtée là», a-t-il confié dans un entretien pour Give Me Sport.