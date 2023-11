Qualifications Euro 2024 : le Portugal poursuit son sans-faute, la Slovaquie qualifiée, le Monténégro peut encore y croire

La neuvième journée des qualifications pour l’Euro allemand, prévu l’été prochain, se poursuivait ce jeudi soir avec quatre rencontres au programme à 20h45, après la première salve de 18h. Les enjeux principaux se jouaient dans le groupe J, où les six équipes étaient impliquées dans ce multiplex. On débute ce petit tour d’Europe par le Portugal, assuré de finir à la tête de sa poule.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Portugal 27 9 32 9 0 0 34 2 6 Liechtenstein 0 9 -26 0 0 9 1 27

Après un premier acte de pleine domination de la Seleção mais sans la moindre justesse dans le dernier geste (plus de 80% de possession) face à une équipe adverse basse et compacte, le retour des vestiaires était plus que bénéfique à Cristiano Ronaldo, qui envoyait une frappe sous la transversale adverse dans la foulée de la remise en jeu. Le Catalan João Cancelo doublait la mise un peu plus de dix minutes plus tard, de quoi tuer l’infime espoir de la Principauté de tenir le score de parité.

La Slovaquie douche le Luxembourg

Les hommes de Roberto Martinez avaient l’occasion de creuser l’écart mais l’inefficacité ou la position illicite sur le but du Parisien Gonçalo Ramos ne changeaient pas le score final. Leur dauphin, la Slovaquie, devait s’imposer à domicile pour assurer son ticket pour le Championnat d’Europe. C’est chose faite avec une victoire prolifique (4-2) face à l’Islande, qui avait pourtant ouvert la marque. Trois points qui lui permet de conforter sa deuxième place et creuser l’écart avec son poursuivant, le Luxembourg, qui espérait une défaite des coéquipiers de Stanislas Lobotka.

Les Lions rouges faisaient néanmoins le travail de leur côté avec une victoire 4-1 contre une équipe de Bosnie largement remaniée. Passé par l’ESTAC lors de la saison 2021-2022, Gerson Rodrigues s’offrait un doublé dans un succès qui pourrait peser dans la balance avec une possible qualification en barrages. Enfin, dans le groupe G, le Monténégro bat la Lituanie, notamment grâce à un but de l’ex-Monégasque Stefan Jovetic, et devra compter sur un concours de circonstances pour disputer l’Euro outre-Rhin (victoire contre la Hongrie et défaite de la Serbie, hôte de la Bulgarie lors de la 10e journée).

Les résultats complets du multiplex

Groupe G :

Monténégro 2-0 Lituanie : Kuc (3e), Jovetic (48e)

Groupe J :

Liechtenstein 0-2 Portugal : Ronaldo (46e), Cancelo (57e)

Slovaquie 4-2 Islande : Kucka (30e), Duda (pen 36e), Haraslin (47e, 55e) / Oskarsson (17e), Gudjohnsen (74e)

Luxembourg 4-1 Bosnie-Herzégovine : Olesen (6e), Rodrigues (pen 30e, 90+5e), Mujakic (csc 55e) / Gojkovic (90+4e)