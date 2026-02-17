La réaction de Vinicius Junior après la victoire contre Benfica

Ce mardi, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Benfica à l’occasion d’un barrage aller de Ligue des Champions. Une rencontre où Vinicius Junior a tiré son épingle du jeu. Seul buteur de la rencontre, il a permis aux Merengues de s’imposer 1-0 et de prendre une belle option pour la qualification.

Une prestation qui a été quelque peu éclipsée par un incident malheureux. En effet, l’ailier argentin Gianluca Prestianni aurait eu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior. Pas encore revenu sur cet épisode, le joueur du Real Madrid s’est contenté d’un message conquérant sur les réseaux sociaux : «Bernabeu, on se voit là-bas.» Rendez-vous mercredi pour le match retour.