Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

La réaction de Vinicius Junior après la victoire contre Benfica

Par Aurélien Macedo
3 min.
Vinicius @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

Ce mardi, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Benfica à l’occasion d’un barrage aller de Ligue des Champions. Une rencontre où Vinicius Junior a tiré son épingle du jeu. Seul buteur de la rencontre, il a permis aux Merengues de s’imposer 1-0 et de prendre une belle option pour la qualification.

La suite après cette publicité

Une prestation qui a été quelque peu éclipsée par un incident malheureux. En effet, l’ailier argentin Gianluca Prestianni aurait eu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior. Pas encore revenu sur cet épisode, le joueur du Real Madrid s’est contenté d’un message conquérant sur les réseaux sociaux : «Bernabeu, on se voit là-bas.» Rendez-vous mercredi pour le match retour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier