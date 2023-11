Liga : le FC Barcelone réalise un hold-up inespéré face à la Real Sociedad !

Renversé par le Real Madrid lors du premier Clasico de la saison à domicile, le FC Barcelone devait se relancer en championnat pour rattraper son retard sur le podium. La formation blaugrana se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad pour tenter de se hisser à la troisième place du classement, occupée par un Atlético de Madrid battu à Las Palmas vendredi (2-1). Pour ce faire, Xavi Hernandez décidait d’aligner Ronald Araujo à droite de la charnière centrale -composée de Jules Koundé, de retour dans le onze, et l’ancien d’Anoeta Inigo Martinez, tandis que João Cancelo accompagnait Robert Lewandowski et João Felix dans le trio offensif au coup d’envoi.

Et très vite dans cette affiche de la 12e journée de la Liga, les pensionnaires de la Reale Arena mettaient la pression sur leur adversaire du soir. Seulement 26 secondes de jeu suffisaient aux Txuri-urdinak pour solliciter Marc-André ter Stegen, par l’intermédiaire d’Ander Barrenetxea (1e). Le capitaine catalan devait ensuite se déployer face à Takefusa Kubo, affrontant son ancien club formateur, pour couper le centre du premier tireur (15e). Dans le jeu, on sentait les ouailles de Xavi Hernandez timorés par le jeu volontaire et étouffant des locaux dirigés par Imanol Alguacil, faisant parfois reculer les joueurs en jaune durant plusieurs minutes dans leur propre dernier tiers.

Le Barça bousculé

Si le technicien barcelonais ne pouvait pas se satisfaire d’une telle copie, il pouvait au moins être rassuré de rejoindre son vestiaire à la mi-temps sans encaisser de but. Au retour des vestiaires, on sentait des visiteurs un peu plus révoltés par la domination subie en première période, mais sans le moindre danger pour Alex Remiro, déjà bien tranquille avant la pause. Le sauveur allemand Ter Stegen mettait en échec l’enroulé du gauche de Brais Mendez à l’entrée de la surface (54e). N’étant pas convaincu par l’apport de l’équipe alignée au départ, Xavi faisait entrer Ferran Torres et Pedri, de retour à la compétition après plus de deux mois d’absence.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Barcelone 24 11 11 7 3 1 23 12 6 Real Sociedad 19 11 6 5 4 2 20 14

Dans le dernier quart d’heure de jeu, l’ascendant pris par la Real Sociedad sur le rectangle vert était moins évident, notamment grâce à un coaching adverse tentant d’apporter un peu plus d’allant offensif pour aller chercher les trois points à Saint-Sébastien. Face à des Bleu-et-Blanc lessivés physiquement, les coéquipiers de Jules Koundé se montraient enfin dangereux dans la zone de vérité adverse, en témoignent les sauvetages de Remiro face à Araujo et Gavi (90e). Finalement, la délivrance venait de la tête du défenseur uruguayen sur l’ouverture de Gündogan (90+3e), pour offrir la victoire aux Blaugranas et ainsi passer devant l’Atlético de Madrid sur la dernière marche du podium.