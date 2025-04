OM : Jérôme Rothen encense Adrien Rabiot

Souvent critique à l’égard de l’ancien parisien, Jérôme Rothen a présenté des excuses et même plus auprès d’Adrien Rabiot dans son émission de ce vendredi sur RMC. «Je n’ai pas compris son choix donc j’ai été critique. En toute objectivité, essayant d’être le plus neutre possible, c’est rafraîchissant. Il est atypique. C’est quelqu’un qui va au bout de ses contrats. Il a envie, c’est un choix dans une carrière de respecter son contrat. Certains vont te dire qu’il joue avec l’oseille des clubs. Il donne, il respecte ses contrats», a expliqué l’ancien ailier du PSG et de l’AS Monaco.

Avant de continuer : «Oui il fait parler, c’est quelqu’un qui est clivant. Tu aimes ou tu n’aimes pas, il n’y a pas de juste milieu avec Adrien Rabiot. Je crois que le football a besoin aussi d’avoir ce genre de personnalité.» Cette saison, Adrien Rabiot est un des joueurs les plus importants de cet Olympique de Marseille lancé dans une course effrennée à la deuxième place avec Monaco, Strasbourg, Lyon, Lille et Nice.