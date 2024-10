OM : Mason Greenwood va devenir papa une seconde fois

La famille Greenwood va s’agrandir. L’attaquant de l’Olympique de Marseille et sa compagne, Harriett Robinson, vont devenir parents pour la seconde fois au cours de l’année à venir. Une nouvelle étape dans la quête de reconstruction de l’ex-international anglais qui a souhaité mettre son passé derrière lui en débarquant du côté de Marseille avec sa fille Summer et sa femme, en attendant l’arrivée d’un nouvel enfant qui pourrait donc être franco-britannique.

«Mason a beaucoup grandi au cours des deux dernières années, surtout depuis qu’il est devenu père. Lui et Harriet profitent de la vie hors des projecteurs intenses qui viennent avec le fait d’être un joueur de United et qui sont beaucoup plus installés en dehors du terrain, ce qui signifie qu’il peut se concentrer sur son football», a déclaré une source proche du joueur pour The Sun. Sans nécessairement revenir sur les problèmes extra-sportifs qu’ont pu connaître le joueur et sa femme lorsqu’ils étaient du côté de Manchester, cet heureux événement à venir est un nouveau pas en avant pour Mason Greenwood à Marseille.