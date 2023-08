Le PSG va lâcher 25 M€ pour recruter Johan Bakayoko

La suite après cette publicité

Comme indiqué ce matin, la priorité du Paris Saint-Germain pour cette fin de mercato se nomme Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants de l’Eintracht Francfort se montrent très difficiles en affaire. Pas surprenant. À moins d’une semaine de la fin du mercato, compliqué pour la formation allemande de laisser partir l’un de ses meilleurs atouts sans une très bonne compensation.

Le PSG ne lâche pas l’affaire et pense même à inclure Hugo Ekitike dans le deal pour faire baisser la note. Mais il n’est pas exclu de voir les Rouge et Bleu partir sur d’autres profils. Plus tôt dans la journée, France Bleu Paris affirmait que le PSG aurait déjà un plan B en Premier League au cas où le dossier RKM n’aboutirait pas. Et selon le Telegraaf, les champions de France en titre vont également relancer un dossier.

À lire

Le PSG a un plan B mystère en Premier League en cas d’échec dans le dossier Kolo Muani

Paris ne lâche pas Bakayoko

Le quotidien hollandais affirme que le PSG va revenir à la charge pour le milieu offensif belge Johan Bakayoko. Les Franciliens vont même proposer au PSV un chèque de 25 M€ pour racheter les trois années de contrat restantes du joueur de 20 ans. Une proposition qui, selon nos informations, devrait être refusée. Logique puisque l’ancien club de Ruud van Nistelrooy en réclame au moins 30 M€.

La suite après cette publicité

Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en 43 matches avec le PSV, Bakayoko n’est pas un inconnu pour le club de la capitale. Le Belge avait déjà été courtisé par Paris l’hiver dernier et son nom avait de nouveau été associé à celui des Franciliens le 11 août dernier. Mais si le PSG veut vraiment le recruter, il devra se montrer très convaincant avec le PSV et le joueur qui veut absolument aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.