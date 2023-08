Le PSG a trouvé la parade pour le transfert de Kolo Muani, Manchester City va boucler son mercato avec une recrue surprise

La clé Ekitike

Comme l’écrivent nos confrères de L’Équipe ce lundi, le transfert de Randal Kolo Muani entre dans une phase décisive. Et d’après le journal, Hugo Ekitike détient les clés de la finalisation de ce dossier. En effet, vu que le jeune buteur parisien est dans le viseur de Francfort, les dirigeants du PSG compte sur lui pour alléger la note du transfert de Kolo Muani. Le club allemand ne veut pas le vendre pour moins de 100 millions d’euros. Tout pourrait se faire dans les dernières minutes du mercato.

Un dernier chèque pour City

Les dirigeants de Manchester City veulent boucler un dernier transfert avant la clôture du mercato. Le Champion d’Angleterre et d’Europe est sur le point de recruter le milieu de terrain des Wolves et du Portugal Matheus Nunes d’après le Daily Express. Une première offre d’environ 50 millions d’euros aurait été refusée la semaine dernière, mais City semble prêt à revenir à la charge avec une offre plus conséquente avant vendredi. L’attaquant des Wolves, Matheus Cunha, a plus ou moins confirmé le départ de Nunes dimanche après-midi en publiant un hommage émouvant à son coéquipier sur Instagram.

Pavard n’est pas patient

Ce dimanche, le Bayern Munich a tranquillement battu Augsburg 3-1. Kane a trouvé le chemin des filets. Ce qui nous intéresse se trouve dans les coulisses du club bavarois. Benjamin Pavard aurait fait part de son agacement de toujours attendre son transfert à l’Inter Milan d’après Bild. En effet, le Bayern ne le laisse pas partir tant qu’il ne trouve pas de remplaçant, ce qui commence un peu à trop durer au goût du Français. Surtout que d’après la radio italienne TMW, l’Inter s’impatiente aussi et pour éviter une mauvaise surprise, les Nerazzurri pense faire une offre pour Perr Schuurs , défenseur central du Torino. Le temps presse pour Pavard. Le Rekordmeister aurait ciblé Geertruida comme priorité.