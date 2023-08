Le PSG a un plan B mystère en Premier League en cas d’échec dans le dossier Kolo Muani

La suite après cette publicité

Rapidement adapté au football allemand (26 buts, 17 passes décisives en 50 matches, toutes compétitions confondues), Randal Kolo Muani va-t-il faire son grand retour en Ligue 1 après seulement un an passé de l’autre côté du Rhin ? Le Paris Saint-Germain veut plus que jamais le recruter et l’associer à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Pour rappel, nous vous avions révélé que Paris avait formulé une première offre avant de se faire rembarrer et de revenir avec une deuxième proposition équivalente à 70 M€. Mais visiblement, c’est insuffisant à en croire les dernières déclarations en provenance de Francfort. «La situation n’a pas évolué. Il est vrai que nous sommes trop éloignés l’un de l’autre pour le moment. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours», a ainsi assuré Markus Krösche, directeur sportif de l’écurie allemande.

Une alternative mystère

Ce matin, L’Équipe nous a expliqué que le PSG ne perdait pas espoir et qu’il comptait désormais inclure Hugo Ekitike dans la balance pour faire baisser la note. Pas sûr toutefois que cette tactique soit payante, même si elle permettrait à l’Eintracht de récupérer un attaquant plus des liquidités. L’hypothèse d’un échec dans ce dossier n’est donc pas à exclure côté parisien.

Et ce risque a été pris en compte si l’on en croit France Bleu Paris. Le journaliste Bruno Salomon, suiveur du club de la capitale pour la station de radio, affirme en effet que si Francfort parvient à retenir RKM, le PSG disposerait d’une alternative en Premier League. Le nom du joueur n’a pas filtré. Affaire à suivre.