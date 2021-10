Real Madrid : Eden Hazard doit-il réfléchir à un départ ?

La suite après cette publicité

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid a viré au calvaire depuis bien longtemps déjà. Recruté pour 160 M€, l’international belge (115 sélections, 33 buts) n’a pas du tout rentabilisé l’investissement des Merengues (sous contrat jusqu'en 2024). Cette saison, il n’a joué que huit matches, toutes compétitions confondues, et n’a marqué qu’un but.

Et depuis qu’il a rejoint la Casa Blanca en 2019, c’est 51 rencontres pour seulement 5 réalisations et 9 offrandes. Un bilan catastrophique. Souvent blessé et aujourd’hui devancé par Vinicius Jr et Rodrygo sur les flancs de l’attaque madrilène, Hazard a de fortes chances de ne pas démarrer le Clasico face au Barça (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Une situation très compliquée sur laquelle est revenu l’homme qui l’a découvert au LOSC, Jean-Michel Vandamme.

Donner les clés du jeu à Hazard sinon…

Revenu chez les Dogues cette année au poste de manager général du centre de formation, Vandamme a donné l’une des raisons qui peut expliquer les difficultés de son ancien protégé à percer en Espagne. « Il a encore du football. Je suis sûr qu’il peut encore triompher au Real Madrid. Le truc avec Hazard, c’est qu’il doit se sentir comme le leader, je ne parle pas d’être le leader du vestiaire, mais d’être le leader technique. Il doit penser qu’il est important dans le mécanisme du jeu. Il faut donner à Eden les clés du jeu. Il en a besoin. Sinon, il finira par partir du Real Madrid », a-t-il déclaré dans les colonnes de AS, avant de poursuivre.

« Il ne s’agit pas d’obliger Ancelotti ou un autre entraîneur de changer le système pour lui. Avec la Belgique, Hazard reste performant et il le fait aux côtés d’un autre joueur très important qui est De Bruyne. Ils ne se marchent pas dessus, ils se complètent. Je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas comme ça à Madrid. Ça ne devrait pas être un problème parce qu’il y a des joueurs comme Benzema qui sont faits pour s’entendre avec lui. » Sauf que, pour le moment, l’entente Benzema-Hazard ne fonctionne pas et Carlo Ancelotti ne lui a pas vraiment donné les clés du jeu.