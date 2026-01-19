Sénégal : Pape Gueye calme le jeu avec les Marocains

Au terme d’une finale bouillante, marquée par de nombreux épisodes regrettables, le Sénégal a finalement remporté la deuxième CAN de son histoire contre le Maroc. Invité de Rothen s’enflamme, ce lundi soir, Pape Gueye a cependant voulu calmer le jeu après les tensions apparues suite à cette folle soirée. «Tout est rentré dans l’ordre. On est des compétiteurs, on veut tous gagner», a tout d’abord lancé l’ancien Marseillais.

La suite après cette publicité

Et de conclure : «Ilias Akhomach joue avec moi à Villarreal et c’est lui qui venait me relever quand j’essayais de gagner du temps au sol mais il n’y a aucun problème, on est des frères. Ce n’est pas un match de foot qui va couper cette relation entre Sénégalais et Marocains. On remercie tout le pays pour son accueil, et aujourd’hui la Coupe va rentrer à Dakar». Le message est passé.