PSG : la petite phrase de Marquinhos sur Kylian Mbappé

Le PSG a eu du mal mais a fini par revenir sur le PSV Eindhoven, se contentant tout de même du nul 1-1. Les occasions manquées par Dembélé, Barcola et consorts coûtent très cher, et voilà le club de la capitale à la 17e place du classement en Ligue des Champions. Marquinhos a remarqué lui aussi ce manque de réalisme au micro de Canal Plus et évoque les changements par rapport à l’an passé, notamment le départ de Kylian Mbappé.

«L’année dernière, on avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C’est une autre idée de jeu aujourd’hui. C’est important de concrétiser. On a de grands joueurs qui peuvent marquer des buts et qui ont montré qu’ils peuvent le faire. Aujourd’hui, il a manqué plus de tranquillité devant le but. C’est à travailler dans nos têtes, à l’entraînement.»