EdD : Didier Deschamps se prononce sur l’avenir de Kylian Mbappé

La planète football est rivée sur la moindre annonce relative à l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat du côté du PSG, l’attaquant s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid, d’après nos informations dévoilées le 7 janvier dernier mais bien sûr, aucune communication officielle sur le sujet n’a eu lieu. La question du timing a son importance pour la direction parisienne, l’entraîneur Luis Enrique et l’ensemble du vestiaire, surtout à quelques jours du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Sociedad. Pour Didier Deschamps en revanche, ça n’a pas d’importance, même en vue de l’Euro.

«C’est déjà arrivé que des joueurs en pleine compétition puissent signer un contrat dans un autre club. Je sais que beaucoup sont focalisés là-dessus en annonçant des choses… Il prendra la décision et elle sera communiquée quand Kylian estimera que ce sera le bon moment», rapporte le sélectionneur des Bleus à l’occasion du tirage au sort de la Ligue des Nations. «Pour le moment, son club c’est le PSG. Je n’ai pas d’attente particulière. C’est quelque chose qui vous occupe beaucoup, je veux bien le comprendre. Mais quand il sera avec nous en mars pour le rassemblement, il sera focalisé comme il l’est à chaque fois sur l’intérêt collectif et sur les deux matchs amicaux qu’on aura à jouer (contre l’Allemagne et le Chili). D’ici l’Euro, peut-être que vous aurez une réponse.» Même Deschamps fait tenir le suspense.