Le Borussia Dortmund prépare une vente à 50 M€

Comme son rival du Bayern Munich, le Borussia Dortmund connaît une période compliquée ces dernières semaines. Le club allemand a perdu ce week-end à domicile face à Hoffenheim (2-3) et n’est pas dans une position idéale pour se qualifier en 1/4 de finale de Ligue des champions contre le PSV après le match nul à l’aller (1-1). Un joueur se démarque pourtant cette saison et notamment ses derniers jours : Donyell Malen (25 ans). Le Néerlandais a inscrit six buts lors de ses six derniers matchs, faisant de lui le meilleur buteur du club en Bundesliga (10 buts). Une idylle qui ne pourrait pas durer sur le long terme selon Sport Bild.

Le média allemand nous apprend que Donyell Malen (25 ans) pourrait partir dès cet été. Le BVB a besoin d’argent et sa star néerlandaise est leur joueur le plus côté. Les Allemands réclameraient une indemnité de transfert de 40 à 50 millions d’euros. Avec ce nouveau départ, le Borussia Dortmund pourrait entrer dans une nouvelle ère, peut-être moins glorieuse, puisque beaucoup de joueurs sont également en fin de contrat. Mats Hummels (35 ans), Marius Wolf (28 ans), Mateu Morey (23 ans), Antonios Papadopoulos (24 ans), et surtout le très convoité Marco Reus (34 ans), n’ont pas encore prolongé et n’ont plus que quelques mois de contrat avec le BVB.