BL : Dortmund arrache le nul à la 90+5 contre Leipzig grâce à un héros inattendu

Par Jordan Pardon
1 min.
Jobe Bellingham @Maxppp
Leipzig 2-2 Dortmund

Pour Dortmund, ce match nul arraché à la 90+5 contre Leipzig (2-2) a plus l’allure d’un succès que d’un mauvais résultat. Menés 2-0 après un doublé de Baumgartner en première période (20e, 39e), les hommes de Niko Kovac ont finalement éviter le pire, à savoir repartir les mains vides.

Ils ont réduit l’écart grâce à un but contre son camp de Romulo Cardoso (50e, 2-1) tandis que Fabio Silva, entré en jeu en cours de match, a arraché le point du nul dans les arrêts de jeu (2-2). Un but ô combien important pour l’international portugais, arrivé cet été et jamais encore buteur après 16 matchs de Bundesliga. Dortmund reste 2e du championnat. Leipzig est 5e.

