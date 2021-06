EdF : l'analyse de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Le sélectionneur national Didier Deschamps a livré son sentiment après le match nul de l'équipe de France face au Portugal. Match nul qui permet malgré tout aux Bleus d'être premiers du groupe F. Au micro de BeIN Sports, il a livré sa première analyse. « Ca n'a pas été évident. D'autant plus qu'on leur donne les deux buts sur des erreurs. On savait que ce serait difficile. On a cherché à le gagner. En fin de match, sachant le résultat de l'Allemagne... Ca nous permet d'être premier, qui est la meilleure place. On va apprécier, bien récupérer. Je sais très bien qu'une nouvelle compétition va commencer à partir des huitièmes. »

Il a complété sur TF1 : « c'est parti un peu dans tous les sens, au moment où on maitrisait le mieux, ils étaient proche de craquer, ils ont eu ce penalty. Sachant ce que les Hongrois ont fait, c'était compliqué, difficile pour tout le monde, on finit premier, on va apprécier, on sait ce qui nous attend. »

Le tableau final de l'Euro 2020.