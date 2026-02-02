Menu Rechercher
Real Madrid : un club de Premier League a fait une offre pour Fran García

Fran García n'est pas à vendre @Maxppp

Bournemouth a formulé une offre pour recruter Fran García dès cet hiver selon El Partidazo de COPE. Le latéral gauche espagnol, ancien du Rayo Vallecano, connaît une période difficile au Real Madrid, barré par la concurrence. Álvaro Carreras est devant lui dans la hiérarchie, et même Eduardo Camavinga a été utilisé à son poste à plusieurs reprises, limitant fortement ses opportunités de se montrer. Face à ce manque de temps de jeu, García voyait d’un bon œil un départ anticipé vers la Premier League afin de relancer sa carrière et retrouver un rôle de titulaire.

Pour autant, le Real Madrid a rejeté la proposition de Bournemouth, préférant garder toutes ses options ouvertes pour la seconde partie de la saison. Malgré ce refus, l’avenir de Fran García semble déjà s’écrire loin de la capitale espagnole. Sauf retournement de situation, il pourrait quitter le club cet été, avec Bournemouth en pole pour l’accueillir et lui offrir enfin une place de choix dans son couloir gauche. Affaire à suivre…

