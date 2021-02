PSG-Istanbul Basaksehir : aucune sanction pour l'arbitre ?

Souvenez-vous, le 8 décembre 2020, les joueurs du Paris SG et d'Istanbul Basaksehir décidaient de quitter le terrain et rentrer aux vestiaires suite à des incidents à caractère a priori raciste ayant eu lieu sur le bord de la touche, entre le 4e arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu, et l'un des adjoints de l'écurie turque, le Camerounais Achille Webo. L'UEFA avait ouvert une enquête disciplinaire et remis le match au lendemain avec une nouvelle équipe arbitrale (large victoire du PSG 5-1).

La suite après cette publicité

Le quotidien roumain Pro Sport dévoile en exclusivité les conclusions de cette enquête, annonçant que les propos de l'arbitre n'avaient pas été jugé racistes. Il n'écope donc d'aucune sanction d'après la publication locale. On attend désormais la confirmation de l'instance dirigeante du football européen.