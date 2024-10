Ligue 2 : le derby corse arrêté à la suite d’une bagarre générale

Le match entre Ajaccio et Bastia interrompu peu avant la mi-temps. Après qu’une bagarre ait éclaté dans une tribune du stade Michel-Moretti, la situation était très tendue. Des fumigènes ont été, par la suite, lancés en tribunes et sur la pelouse. Un mouvement de foule a poussé de nombreux supporters à se réfugier sur la pelouse.

La suite après cette publicité

L’arbitre du match, Mr Thual a demandé aux joueurs de rejoindre les vestiaires et une cellule de crise va être mise en place. La rencontre a pourtant été placée sous un dispositif policier important avec plus de 150 membres des forces de l’ordre et une soixantaine de stadiers déployés au stade. Après 40 minutes d’interruption, il n’y a toujours aucune nouvelle d’une éventuelle reprise. Des supporters commencent à quitter le stade.