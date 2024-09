LdC : le groupe du PSG face à Arsenal sans Dembélé

Demain soir, le Paris Saint-Germain se rend sur le terrain d’Arsenal pour disputer la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et le premier très gros choc de la saison pour le club de la capitale est marqué par une affaire. Luis Enrique s’est clashé avec Ousmane Dembélé et l’Espagnol a décidé d’écarter l’international français pour ce match XXL. Un choix fort puisque Dembélé reste l’un des principaux atouts offensifs des Rouge et Bleu.

D’ailleurs, le PSG vient de communiquer le groupe des joueurs retenus pour le choc à l’Emirates. Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, Vitinha et Désiré Doué sont bel et bien de retour. En revanche, Ousmane Dembélé est bien absent et ne fait pas partie des 22 élus.

