PSG : quand Neymar réagit à la probable arrivée de Lionel Messi

Si de nombreuses informations circulent ces dernières heures concernant l'arrivée de Lionel Messi sur le sol français, l'attaquant de 34 ans n'a pas encore quitté Barcelone. Ce n'est en revanche vraisemblablement qu'une question d'heures avant que la Pulga, qui n'a pas pu prolonger son contrat avec le Barça, ne débarque du côté de Paris afin d'y parapher son bail de trois ans (dont une année en option) avec le Paris SG. Si l'arrivée de l'international argentin ravirait les supporters parisiens, elle ferait aussi le plus grand bonheur de Neymar (29 ans), l'une des stars des Rouge et Bleu et grand ami de Messi.

Dans une séquence captée par Sky Germany, dans le cadre d'une interview de Thilo Kherer (24 ans) au media allemand, le défenseur du PSG a appelé son coéquipier brésilien en vidéo afin d'évoquer avec lui l'arrivée imminente de Lionel Messi du côté du Parc des Princes. «Ils (la presse allemande) demandent si tu as des informations sur Lionel Messi ?» interroge dans un premier temps Kherer. «(Neymar rigole) Mon Dieu... J'espère,» lui répond le numéro 10 parisien, avant de relancer, d'un ton plus sérieux.« C'est bien non ?» «Oui, pour nous, s'il vient, c'est très bien», a de son côté conclu le défenseur allemand. La perspective d'un trio offensif composé de Neymar, Mbappé et Messi ferait probablement moins rigoler les défenses de Ligue 1.