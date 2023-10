Amicaux : la France déroule son jeu contre l’Ecosse

La suite après cette publicité

L’Equipe de France souhaitait terminer cette trêve internationale du mois d’octobre sur une nouvelle bonne note ce mardi soir, après avoir parfaitement renversé les Pays-Bas la semaine dernière (1-2). Pour ce match amical contre l’Ecosse, sur la pelouse du stade de Pierre Mauroy à Lille, l’entraîneur Didier Deschamps avait quelque peu modifié son système en 4-3-3 avec notamment une charnière centrale inédite composée d’Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard, la titularisation d’Eduardo Camavinga dans l’entrejeu et les retours d’Ousmane Dembélé et d’Olivier Giroud en attaque. Les organisateurs de la rencontre ont donc décidé de légèrement décaler le match de 10 minutes pour permettre à tous les spectateurs de prendre en place. Suite à l’attentat terroriste de la nuit dernière à Bruxelles, les palpations ont été plus longues et la sécurité a nécessité plus d’attention qu’à l’accoutumée. Au cours de la première période, les Bleus ont rapidement été surpris par l’ouverture du score de Billy Gilmour (1-0, 11e), bien aidé par une énorme perte de balle sur une relance ratée d’Eduardo Camavinga. Mais les joueurs de Didier Deschamps ont bien réagi en égalisant rapidement sur corner : Antoine Griezmann a déposé le ballon sur la tête de Benjamin Pavard au premier poteau (1-1, 16e). Le défenseur de l’Inter Milan s’est même offert un doublé par la suite sur une passe de Kylian Mbappé (2-1, 24e).

Peu avant la pause, le capitaine des Bleus a transformé un penalty provoqué par Olivier Giroud (3-1, 41e) pour tripler la mise. Dans le second acte, l’Equipe de France a joué avec un peu plus de prudence pour éviter de graves pépins physiques et le staff des Bleus a rapidement réalisé plusieurs changements tactiques pour ouvrir son banc : les entrées en jeu de Kingsley Coman et Marcus Thuram ont apporté un petit coup de dynamisme dans cette deuxième mi-temps quelque peu amorphe. D’ailleurs, c’est le joueur du Bayern Munich qui est venu inscrire le quatrième but de la rencontre pour les Bleus (4-1, 70e), s’offrant ainsi une première réalisation avec la sélection depuis 2020. C’est donc avec une certaine domination et un contrôle solide du rythme du match que la France s’est largement imposée ce mardi soir contre la Tartan Army (4-1). Carton plein pour les Bleus dans cette trêve internationale avec un succès capital face aux Pays-Bas, validant officiellement son ticket qualificatif pour l’Euro 2024, et une victoire rassurante en amical contre l’Ecosse.