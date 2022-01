Atlético de Madrid : l'avenir de Yannick Carrasco totalement relancé !

Parti au Dalian Yifang en Chine en février 2018 contre un chèque d'environ 30 M€, l'international belge avait quitté l'Atlético après trois années de bons et loyaux services (entre 2015 et 2018, ndlr). Mais il a été rappelé par les Colchoneros. Un choix étonnant à l'époque pour la presse puisqu'en plus des doutes au sujet de son niveau après un an et demi en Chine, sa relation avec Diego Simeone n'était pas au beau fixe au moment de son départ.

Arrivé sous la forme d'un prêt en janvier 2020, l'ancien Monégasque s'est imposé comme un élément incontournable dans le jeu mis en place par l'entraineur argentin. Satisfait par ses prestations, Diego Simeone, n'a pas manqué de souligner ses efforts à plusieurs reprises. «Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse.»

Des discussions avec des clubs anglais !

Mais l'international belge sera-t-il toujours là pour débouler sur le flanc gauche du Wanda Metropolitano la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr. Effectivement, selon nos informations, l'ancien de l'AS Monaco est désormais sous la houlette de Pini Zahavi, qu'on ne présente plus. Et plusieurs clubs, en Angleterre notamment, sont très intéressés par ses services. C'est le cas de Tottenham et Newcastle qui ont entamé des démarches en cette fin de mercato. Les clubs anglais étaient même prêt à lever sa clause libératoire de 60 millions d'euros !

Le principal concerné est ouvert à un départ, mais ne signera pas n'importe où. Dans le cas où ce transfert ne puisse pas aboutir d'ici ce soir, le Belge pourrait quitter le club espagnol l'été prochain. Toujours selon nos infos, il y a déjà des discussions avec d'autres clubs comme Chelsea, Manchester United ou Barcelone en vue d'un mouvement estival. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la formation de Daniel Levy va animer ce money time du mercato, puisque Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur sont eux aussi attendus du côté du Tottenham Hotspur Stadium...