Montpellier : les débuts de rêve de la recrue Mousa Tamari

La bête noire de l’OL. Samedi, le club rhodanien était soulagé quand il a appris l’absence d’Elye Wahi, en route pour le Racing Club de Lens. En effet, le buteur du MHSC a souvent trouvé le chemin des filets face aux Gones. Lors de sa dernière visite au Groupama Stadium la saison dernière, il avait marqué 4 buts (5-4 pour l’OL, ndlr). Sans lui, les Héraultais disposaient d’autres armes offensives. L’une d’entre elles se nomme Mousa Tamari.

Un coup tenté

Le joueur jordanien a rejoint les pensionnaires de La Mosson cet été. «Un accord a été trouvé pour la venue du jeune défenseur international Espoirs suisse Bećir Omeragic et de l’ailier international jordanien Moussa Al-Tamari. Les deux joueurs arrivent respectivement du FC Zürich et de l’OH Louvain et rejoindront le MHSC pour la saison 2023/2024», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par le MHSC en mai dernier.

Recruté à l’OH Louvain, le joueur de 25 ans restait sur une saison à 6 buts et 6 assists en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Après une première apparition la semaine dernière face au HAC (90 minutes jouées), il a de nouveau été titularisé face à l’OL. Et il n’a pas déçu, lui qui a été ultra remuant et un danger de tous les instants. Il a conclu cette rencontre avec deux jolis buts. Le premier buteur jordanien en L1 de l’histoire a passé une belle soirée.

Des débuts convaincants

Son entraîneur, Michel Der Zakarian était très content de lui. «Mousa est un bon mec, un bosseur. Il va vite avec le ballon et sans, c’est un dribbleur. Il est capable de donner des bons ballons et de marquer des buts comme il a fait ce soir. Il se ressemble avec Arnaud, ils sont capables de jouer côté droit même si Nordin est un droitier qui joue plus avec le pied gauche. Mousa est aussi capable d’éliminer et de centrer, il a le sens du jeu.»

Une bonne pioche pour un club qui va perdre Elye Wahi donc. «J’aurai préféré garder Elye, tout le monde veut avoir de bons joueurs. Si on veut faire une belle saison, il faut avoir de bons joueurs qui marquent des buts.» Et Al-Tamari en est un. Une bonne nouvelle pour le MHSC qui a eu visiblement le nez creux avec le footballeur âgé de 26 ans. Un élément dont on risque d’entendre parler très souvent en L1.