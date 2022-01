Barça : Hristo Stoichkov allume Ousmane Dembélé

Joueur du FC Barcelone de 1990 à 1995, l'ancien attaquant Hristo Stoichkov a décidé de dire ce qu'il pensait d'Ousmane Dembélé. Pour rappel, l'ailier français, en fin de contrat en juin prochain en Catalogne, n'a toujours pas prolongé et Mateu Alemany, le directeur du football du FCB, lui a demandé de partir au plus vite. Le principal concerné est alors sorti du silence jeudi soir. Et le Bulgare, qui a marqué 117 buts pour le Barça en 255 matches, a été très dur.

«Tu n'as jamais compris ce qu'était le Barça. Si tu veux partir, au moins ne salis pas l'écusson. J'étais impliqué, je connaissais l'histoire du club. Il trompe les gens en faisant croire qu'il sait jouer au foot, je vous le dis moi qui jouait à ce poste», a notamment lancé Hristo Stoichkov dans des propos relayés par Florent Torchut. Non convoqué pour le match de Coupe du Roi face à l'Athletic jeudi soir, Ousmane Dembélé pourrait ne plus jouer du tout sous le maillot barcelonais en 2022.