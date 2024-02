Reims réagit au scandale Junya Ito

Hier, le média japonais Live Door News a dévoilé une information sur Junya Ito (30 ans), qui fait scandale au pays. En effet, ce dernier est accusé d’agression sexuelle par deux femmes. Les faits remonteraient au mois de juin lors d’un rassemblement de l’équipe nationale nippone. L’une des victimes a expliqué : «quand je me suis réveillée soudainement, M.Ito était au-dessus de moi. La pièce était sombre, mais je pouvais voir son visage juste en face de moi. Je me souviens clairement de la scène», a déclaré la présumée victime selon le média. La publication précise qu’Ito ne serait pas le seul cité dans cette affaire. Le joueur de Reims aurait de son côté évoqué une «relation consentie.» D’après Live Door News, il aurait également proposé à son accusatrice un arrangement financier. Mais celle-ci a refusé.

Après ce scandale, Reims est sorti du silence ce jeudi. «Le Stade de Reims a pris connaissance et prend acte des déclarations d’un média japonais ce mercredi concernant Junya Ito ainsi que de la plainte pour diffamation déposée par son joueur. Les qualités humaines et le comportement de l’attaquant japonais n’ont jamais eus à être remis en question par le Club, dont Junya Ito reste un membre à part entière. Dans l’attente d’une instruction judiciaire permettant d’étayer les propos du média, le Stade de Reims ne dispose d’aucune information permettant d’appuyer, dans un sens ou dans l’autre, l’enquête menée par les autorités d’Osaka, les faits rapportés ayant eu lieu sur une période de trêve internationale. À ce stade et à date, le Club se montre solidaire de son joueur. Le Stade de Reims est donc dans l’attente d’éléments concrets qui permettront de faire la lumière sur les faits présumés et suivra avec une grande attention les avancées judiciaires liées. Cependant, le Stade de Reims ne peut ignorer un sujet aussi important et ne souhaite rester ni inactif, ni silencieux. Au contraire, le Club réitère son engagement dans la lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes, mené conjointement avec la Ligue de Football Professionnel depuis plusieurs saisons désormais, et annonce qu’il travaillait déjà sur une nouvelle opération de sensibilisation pour la saison en cours.» Affaire à suivre…