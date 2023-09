Red Star : la pépite Ayoub Makhfaoui intéresse l’Algérie, le Maroc et la Tunisie

Leader de National avec 18 points, le Red Star réalise une belle saison. L’écurie française est aussi à son avantage au sein des catégories jeunes, où plusieurs pépites brillent. C’est le cas d’Ayoub Makhfaoui. Âgé de 16 ans, cet ailier droit enchaîne les bonnes prestations avec les U17 nationaux.

Cela a attiré l’attention de quelques écuries en France et en Italie. Mais pas seulement. En effet, trois sélections suivent activement le jeune joueur. Selon nos informations, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont à l’affût et prêts à l’accueillir. Le jeune homme a donc le choix, d’autant que la France, pays où il est né, n’est pas encore entrée dans la danse et pourrait se mêler à la bataille.