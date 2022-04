Bayern Munich : Hasan Salihamidžić scelle l'avenir de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Vainqueur du Borussia Dortmund lors du Klassiker samedi soir (3-1), le Bayern Munich a terminé sa saison sur une bonne note en conservant son titre en Bundesliga. Si le Championnat d'Allemagne n'est pas encore terminé, la direction du club bavarois prépare déjà le gros chantier en vue de la prochaine saison, dans le but de revenir dans les premières places européennes, notamment après l'élimination prématurée contre Villarreal, en C1. Et un premier dossier compliqué à gérer sera une priorité pour Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du FCB.

Robert Lewandowski, en fin de contrat en juillet 2023, ne sait toujours pas où il sera cet été. Le Bayern serait partant pour le prolonger d'une saison supplémentaire avec le même salaire (24 millions d'euros brut annuels), mais cela ne plairait pas à l'attaquant polonais, désireux de se voir proposer un contrat plus long. «Il y aura bientôt une réunion, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de particulier. Je remarque aussi tout ce qui se passe. La situation n'est pas si simple pour moi», expliquait l'intéressé après le sacre, au micro de Sky Sports.

«Il va rester»

Robert Lewandowski pourrait alors être tenté par un départ cet été et le FC Barcelone lui fait les yeux doux, mais cela dépendra du Bayern. Interrogé par Sky90, Hasan Salihamidžić a été clair et a assuré qu'il ne souhaitait pas le pousser vers la sortie, même si le Barça arrivait avec une offre de 40 à 50 millions d'euros. «Bien sûr (nous voulons le garder). Lewandowski est très apprécié. Les fans l'adorent. Mais c'est lui qui gagne le plus d'argent au club. Nous devons également tenir compte de nos possibilités financières et de l'argent dont nous disposons», a-t-il d'abord assuré.

«J'ai parlé avec Lewa. Nous allons aussi parler à son agent. Il a un contrat jusqu'en 2023. Nous avons tout notre temps. Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié. Mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Il va rester, il est encore sous contrat jusqu'en 2023». Une déclaration qui pourrait ne pas plaire au clan Lewandowski, qui serait prêt à quitter le Bayern Munich si les négociations pour une prolongation venaient à échouer cet été. Rien n'est donc fait pour le meilleur buteur de Bundesliga...