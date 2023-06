Naples : De Laurentiis fait une grande annonce pour la prolongation d’Osimhen

En marge de la présentation officielle de Rudi Garcia à la tête du Napoli, Aurelio De Laurentiis, le président du club, a répondu à quelques questions de la presse italienne sur le mercato de Naples. Et le sujet chaud du moment n’est autre que la prolongation de contrat de Victor Osimhen. Concernant son joyau offensif, Aurelio De Laurentiis a été clair.

«J’ai dit depuis un certain temps que Victor Osimhen doit rester, puis si une proposition arrive à laquelle on ne peut pas renoncer pour la santé du Napoli, nous l’évaluerons et prendrons la meilleure décision pour le club. Mais avant la fête du 4 juin, nous avons parlé, parce qu’il est une priorité. Nous avons un accord de principe avec Victor Osimhen pour prolonger son contrat de deux ans», a-t-il expliqué en conférence de presse.

