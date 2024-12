Zinédine Zidane et le Real Madrid voulaient s’offrir Paul Pogba

La question de l’avenir de Paul Pogba est sur toutes les lèvres, même en Espagne. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et de Manchester United sera l’attraction de ce mercato hivernal, de quoi rappeler des souvenirs à certains. Le quotidien espagnol Sport nous rapporte qu’à l’époque de son passage sur le banc madrilène, Zinédine Zidane rêvait de s’offrir l’international français (91 sélections, 11 buts), qui était alors au top de sa forme.

Cependant, l’opération n’avait jamais pu se réaliser et 'La Pioche’ avait finalement continué son parcours entre le Piémont et le nord de l’Angleterre. Aujourd’hui, la situation est différente et le Real Madrid ne semble plus dans la course pour Paul Pogba, en raison de l’abondance de profils à la disposition de Carlo Ancelotti dans l’entrejeu. Une arrivée au Barça est pour le moment, elle aussi, écartée en raison des problèmes financiers du club. Tout reste donc ouvert pour l’avenir du Français.