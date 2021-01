FC Nantes : Raymond Domenech réagit aux critiques !

Depuis son arrivée à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech fait beaucoup réagir. Alors que son équipe a connu un deuxième match nul en deux matches, l’ancien sélectionneur des Bleus est vivement critiqué ces dernières semaines.

Mais pour Domenech, pas question de s’apitoyer sur son sort et de douter après ses premiers matches sur le banc nantais. Interrogé au micro de Canal + sur les nombreuses critiques auxquelles il fait face, l’ancien entraîneur de Lyon (1988-1993) ne se laisse pas abattre. « Si on a peur, on ne fait plus rien dans la vie. L’envie de faire quelques choses où on se sent bien, je vous assure que je me sens bien. Je me sens bien avec cette équipe, à l’entraînement ou sur le terrain. (…) Les critiques ? J’entends, mais je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis dans la construction de ce club, de cette équipe. J’ai envie de faire des choses bien avec ce groupe. » La tache ne sera pas facile, puisque Nantes pointe à la dix-septième place du championnat à la mi-saison.