Barça : la compagne de Robert Lewandowski lâche des indices sur son avenir

Robert Lewandowski est-il à la croisée des chemins ? Grand artisan du sacre du Barça en Liga et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière, l’attaquant polonais a connu des débuts spectaculaires sous les couleurs du FC Barcelone. Mais cette saison, l’ancien buteur du Bayern Munich semble traîner son spleen en Catalogne. Moins performant qu’à l’accoutumée (9 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues), symbole des difficultés offensives actuelles des Blaugranas au cours des dernières semaines, le joueur de 35 ans se montre également beaucoup moins volontaire dans la construction du jeu. Conséquence, le Polonais est pointé du doigt et son avenir en Espagne est remis au goût du jour.

Dernièrement, des rumeurs ont circulé à son sujet en indiquant que le FC Barcelone était potentiellement prêt à le laisser partir s’il ne rectifiait pas le tir, d’autant que son salaire constitue un poids pour les finances du champion d’Espagne en titre. Lié au club catalan jusqu’en juin 2026, Robert Lewandowski n’a pas l’intention de plier bagage et compte honorer son contrat, lui qui dispose d’une année supplémentaire en option. À en croire les propos de sa femme, la famille Lewandowski est heureuse à Barcelone et s’y projette. «Depuis plusieurs mois, je travaille à l’ouverture d’une salle de sport et d’une école de danse à Barcelone, où j’organise également des championnats sportifs. Bien que je dirige toujours des entreprises en Pologne, j’y vais moins souvent maintenant. Je dois planifier mes engagements professionnels de manière à ce qu’ils n’interfèrent pas avec ma vie de famille… Après avoir déménagé à Barcelone, j’ai changé ma façon de voir la vie. J’ai commencé à l’apprécier davantage et à en profiter. Les Catalans m’ont appris qu’il n’y a qu’une seule vie et qu’elle vaut la peine d’être vécue», a exprimé Anna Lewandowska lors d’un entretien à «Onet», des propos rapportés par SPORT.