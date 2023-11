Tottenham - Chelsea : les compositions sont tombées

Jour de derby à Londres. Tottenham reçoit Chelsea en clôture de la 11e journée de Premier League ce lundi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Spurs ont l’opportunité de retrouver leur place de leader du championnat, tandis que les Blues chercheront à décoller, alors qu’ils occupent seulement le 13e rang du classement.

Postecoglou opère deux changements par rapport à la victoire contre Crystal Palace (2-1) avec Udogie préféré à Davies dans le couloir gauche défensif et Johnson plutôt que Richarlison devant lui pour épauler Kulusevski et Maddison, en soutien de Son. Au moment de retrouver son ancien club, Pochettino présente de son côté un 4-3-3 où Disasi accompagne Silva en défense centrale, derrière le trio Gallagher-Caicedo-Fernandez. Enfin, Palmer, Jackson et Sterling seront en charge du secteur offensif.

Les compositions :

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bissouma - Kulusevski, Maddison, Johnson - Son.

Chelsea : Sanchez - James, Disasi, Silva, Colwill - Gallagher, Caicedo, Fernandez - Palmer, Jackson, Sterling.