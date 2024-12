Youth League : le nul du LOSC le qualifie pour les 16es de finale mais élimine le PSG

Le LOSC termine cette première phase de Youth League invaincu (1 victoire et 5 nuls). Bien partis pour se qualifier après les bons résultats des 5 premières journées, les jeunes Lillois ont fait match nul contre Strum Graz en ce mercredi après-midi (1-1). Ce résultat n’est pas forcément celui attendu sur le papier mais les voilà officiellement qualifiés en 16es de finale.

Soriba Diaoune avait ouvert le score avant la pause (40e) mais Leon Grgic a égalisé en faveur des Autrichiens (54e). Le score n’a plus bougé et cette phase de championnat s’arrête avec cette 20e place pour les Dogues. Conséquence, ils passent devant le PSG, qui descend au 23e rang, et éliminent au passage le club de la capitale puisque seules les 22 premières places sont qualificatives.